Selçuk’a tam not

Efes Selçuk Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın pandemi ile mücadelede başlattığı “Safe Tourism” uygulaması kapsamında Almanya’dan gelen turizm profesyonellerini ağırladı. Efes Antik Kenti, Meryem Ana Evi gibi yerlerini gezen Alman turizm sektörü profesyonelleri, Efes Selçuk’un sağlıklı tatil için gerekli önlemlerin alındığı bir destinasyon olduğu konusunda ortak karara vardılar.

49 kişilik grubun ziyareti sonunda Efes Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Bilgi Keskin; Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Nadir Alpaslan’a, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’a, Sun Express Almanya Temsilcisi Michael Schober’e ve Touristik Aktuell Dergisi’nden Matthias Gürtler’e Artemis heykeli hediye etti.