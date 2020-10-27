Selçuklu mozarella

Efes Selçuk’lu kadınların yetiştirdiği mandalardan elde edilen sütlerle yapılan ilk İzmir mozzerallası, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in 550 günlük görev süresini değerlendirdiği toplantıda ikram edildi.

Tadına baktı

Büyükşehir tarafından Efes Selçuk Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyesi kadınların emeğiyle üretilen İzmir mozzerallasını tadan Soyer, “Hizmet yolculuğumuz sürdürülebilir bir ekosistem kurma amacına hizmet ediyor. Selçuk’ta kadın üreticilere manda hibe etmemizle başlayan süreç, manda sütüyle önce kaymağa, sonra da İzmir mozzarellasına dönüştü. Bu lezzeti bugün ilk defa tatmanın gururunu yaşıyoruz. Hedefimiz manda sütünden, katma değeri yüksek, İzmir’e özgü ve tüm dünyaya pazarlayacağımız İzmir mozzerellası gibi ürünler üretmek. Bunu üreticilerimizle birlikte başaracağız” sözleriyle değerlendirdi.

BAYRAKLI’DAKİ ŞEHİR HASTANESİ’NE İÇME SUYU HATTI ÇEKİLİYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Bayraklı ilçesinde yapımı devam eden Şehir Hastanesi’nin faydalanacağı içme suyu hattının yapımını sürdürüyor. 3 kilometre uzunluğundaki hat projesinin üçte ikilik kısmı tamamlandı. 1 milyon 600 bin liraya mal olacak yatırımın kısa süre içinde tamamlanması hedefleniyor.

622 bin 500 metrekare alan üzerine inşa edilen Şehir Hastanesi’nin içme suyu ihtiyacı Göksu Sarıkız su kaynaklarından sağlanacak. İlerleyen dönemlerde Gördes Barajı’ndan gelecek su da aynı hatta bağlanarak 2021 yılında hizmete açılması planlanan Şehir Hastanesi’ne ulaştırılacak. Hastanenin kısa süreli de olsa arıza kaynaklı su kesintilerinden etkilenmemesi için hattın bağlantısı Bornova ana su depolarından yapılacak.