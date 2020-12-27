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    HaberlerEge Haberleri Selendili üreticiye Büyükşehir’den sera
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    27.12.2020 - 00:01 |

    Selendili üreticiye Büyükşehir’den sera

    Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün üreticilerin gelirlerini artırmaya yönelik başlattığı ‘Örtü Altı Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi’ projesi kapsamında Selendi’de yüzde 75’i Büyükşehir tarafından hibe edilen 78’inci seranın kurulumu tamamlandı

    Selendili üreticiye Büyükşehir’den sera

    Çalışmaları inceleyen; Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş ve Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta ile üreticilerle bir araya geldi. Selendi’de 2020 yılı içerisinde 17, toplamda da 78’inci serayı tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Yıldırım, “Üreticimiz burada ürettiği ürünleri satma imkanı bularak, gelirini arttırma fırsatı buluyor” diye konuştu.

    Su kaybına son

    Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından sulama kooperatiflerine yardım ve destekler de hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Salihli’deki Bahçecik Sulama Kooperatifi’ne toplam 2 bin 100 metre boru yardımı yapıldı. Usta, “Tarımsal devamlılığın sağlanması için kooperatif ve üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu yaptığımız yardım ile açık kanallar yüzünden oluşan su kaybının önüne geçilecek” dedi.

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