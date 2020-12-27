Selendili üreticiye Büyükşehir’den sera

Çalışmaları inceleyen; Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş ve Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta ile üreticilerle bir araya geldi. Selendi’de 2020 yılı içerisinde 17, toplamda da 78’inci serayı tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Yıldırım, “Üreticimiz burada ürettiği ürünleri satma imkanı bularak, gelirini arttırma fırsatı buluyor” diye konuştu.



Su kaybına son



Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından sulama kooperatiflerine yardım ve destekler de hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Salihli’deki Bahçecik Sulama Kooperatifi’ne toplam 2 bin 100 metre boru yardımı yapıldı. Usta, “Tarımsal devamlılığın sağlanması için kooperatif ve üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu yaptığımız yardım ile açık kanallar yüzünden oluşan su kaybının önüne geçilecek” dedi.