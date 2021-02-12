Selin nedeni betonlaşma

Mimar ve Mühendisler Grubu İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi Ethem Tatar, İzmir’deki sel baskınlarının sebebinin yanlış yapılaşma olduğunu söyledi. Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Helil İnay Kınay da, kentteki yeşil alanların azalmasının sele sebep olduğunu ifade etti. Uzmanlar yaşanan felaketin diğer nedenlerini şöyle anlattı:

Suya akacak yer yok

“İzmir’de binalar bitişik nizam sistemiyle inşa ediliyor. Yağan yağmur, toprak bulamadığı için yollardan akarak, kotu düşük olan binalara, iş yerlerine yöneliyor. Şehrin yapılaşması blok nizam olsaydı, bu kadar sıkıntı yaşanmayacaktı. Bu yapılaşmada, binaların arasının altışar metre açık olması gerekiyor. Yağan yağmur da bu aradaki açık mesafeden akıyor. Yeşil alanların kaybı ve ormansızlaşma gibi faktörler de seli afete dönüştürüyor. İhtiyaç duyulan araziler üzerinde yanlış kentleşme politikaları uygulandı. Altyapı eksiklikleriyle birleşince, deniz ve toprakla buluşamayan su, sele dönüştü.”

Çözüm, iyi planlama

Alınması gereken önlemlere de değinen Tatar ve Kınay, “Elbette kentleşme, sanayi ve madencilik gibi faaliyetleri olacak; ancak bunların olumsuz bir duruma dönüşmemesi için doğru mühendislik planlamaları yapılmalı” ifadelerini kullandı.