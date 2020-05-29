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    HaberlerEge Haberleri Selvilitepe’de bakım ve tamirat
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    29.05.2020 - 00:02 |

    Selvilitepe’de bakım ve tamirat

    Selvilitepe’de bakım ve tamirat

    Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Selvilitepe Mahallesi’nde yürütülen bakım ve tamirat çalışmalarını inceledi. Cemre, Sehra ve Sun sokaktaki çalışmalar hakkında, Başkan Yardımcısı Fırat Honaz ve Muhtar Sait Kaya’yla birlikte bilgi alan Başkan Akın, “Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, ilçemizin tüm sokaklarında çalışmalarına devam ediyorlar. Turgutlumuzun eksiklerini gidermek için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

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