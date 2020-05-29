Selvilitepe’de bakım ve tamirat

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Selvilitepe Mahallesi’nde yürütülen bakım ve tamirat çalışmalarını inceledi. Cemre, Sehra ve Sun sokaktaki çalışmalar hakkında, Başkan Yardımcısı Fırat Honaz ve Muhtar Sait Kaya’yla birlikte bilgi alan Başkan Akın, “Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, ilçemizin tüm sokaklarında çalışmalarına devam ediyorlar. Turgutlumuzun eksiklerini gidermek için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.