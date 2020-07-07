Sen çok yaşa Örümcek Adam!

İstanbul’da yaşayan Emel Keskin, ‘Örümcek Adam’ı çok seven İzmir’deki zihinsel engelli kardeşi Umut Bostancı’yı mutlu etmek istedi. Antalya’da yaptığı danslar ve giydiği Örümcek Adam kostümüyle tanınan Burak Soylu ile iletişime geçen Keskin, 36 yaşındaki kardeşi için unutamayacağı bir sürpriz hazırladı.

‘Süper gücüm sevgi’

Klasik otomobille yaptığı “İyilik için umut” olarak adlandırdığı yolculuk sonrası İzmir’e ulaşan Soylu, odası Örümcek Adam fotoğrafları ve oyuncaklarıyla dolu Umut ile bir gün geçirdi, sokaklarda gezdi.

Kurgusal karakterin izinden yürüdüğünü, elinden geldiği kadar iyilik yapmaya çalıştığını ifade eden Soylu, depremzedelerle buluştuğunu, salgından dolayı sokağa çıkamayan yaşlıların ihtiyaçlarını karşıladığını, çocukları mutlu ettiğini dile getirdi, “Benim süper gücüm insanlara sevgi dağıtmak. Onların sevgisi beni süper kahraman yapıyor” dedi. Abla Emel Keskin ise “Örümcek Adam ailemizin yeni üyesi oldu. Çok mutluyuz” diye konuştu.