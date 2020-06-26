Sendikalar, çalışmalarını Köşger’e anlattı

Şimşek ile birlikte, konfederasyona bağlı Öz Orman İş, Öz Finans İş, Öz Taşıma İş, Öz Ağaç İş ve Oleyiş şube başkanlarının da hazır bulunduğu ziyarette, İzmir genelinde yürütülen sendikal çalışmalar hakkında Köşger’e bilgi verildi. Ziyaret için teşekkür eden Köşger, Şimşek ve ekibine çalışmalarında başarılar diledi.

Öte yandan valilik, koronavirüs tedbirleri kapsamında, hafta sonu yapılacak YKS için sokağa çıkma kısıtlamasının saatlerini duyurdu. Yarın 09.30 ile 15.00, pazar günü de 09.30 ile 18.30 saatleri arasında, istisnalar hariç olmak üzere sokağa çıkması kısıtlaması uygulanacağını belirten valilik, “YKS’ye girecek adayların sınav binasına ulaşımlarının toplu taşıma ile sağlanması halinde kendilerinin yanı sıra bir yakını, özel araçlarla gelinmesi halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak” açıklaması yaptı.

Maske takmak zorunlu

Vali Köşger de, sosyal medya hesbından, İl Pandemi Kuulu Toplantısı’nda alınan maske kararını açıkladı. Bundan böyle İzmir genelinde herkesin maske takmak zorunlu olacak.