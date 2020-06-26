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    HaberlerEge Haberleri Sendikalar, çalışmalarını Köşger’e anlattı
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    26.06.2020 - 00:05 |

    Sendikalar, çalışmalarını Köşger’e anlattı

    Hak İş Konfederasyonu İzmir İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Gültekin Şimşek, beraberindeki heyet ile birlikte İzmir Valisi olarak göreve başlayan Yavuz Selim Köşger’i ziyaret etti.

    Sendikalar, çalışmalarını Köşger’e anlattı

    Şimşek ile birlikte, konfederasyona bağlı Öz Orman İş, Öz Finans İş, Öz Taşıma İş, Öz Ağaç İş ve Oleyiş şube başkanlarının da hazır bulunduğu ziyarette, İzmir genelinde yürütülen sendikal çalışmalar hakkında Köşger’e bilgi verildi. Ziyaret için teşekkür eden Köşger, Şimşek ve ekibine çalışmalarında başarılar diledi.
    Öte yandan valilik, koronavirüs tedbirleri kapsamında, hafta sonu yapılacak YKS için sokağa çıkma kısıtlamasının saatlerini duyurdu. Yarın 09.30 ile 15.00, pazar günü de 09.30 ile 18.30 saatleri arasında, istisnalar hariç olmak üzere sokağa çıkması kısıtlaması uygulanacağını belirten valilik, “YKS’ye girecek adayların sınav binasına ulaşımlarının toplu taşıma ile sağlanması halinde kendilerinin yanı sıra bir yakını, özel araçlarla gelinmesi halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak” açıklaması yaptı.

    Maske takmak zorunlu

    Vali Köşger de, sosyal medya hesbından, İl Pandemi Kuulu Toplantısı’nda alınan maske kararını açıkladı. Bundan böyle İzmir genelinde herkesin maske takmak zorunlu olacak.

    Asker uğrulama konvoyunda tehlikeli anlarİstnbul Şişli'de asker uğurlama merasimi için konvoy oluşturan kişiler trafikte hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attı. Askere uğurlayacakları kişi ile seyir halindeki otomobilden selfie çekilen kadın yürekleri ağza getirirken başka bir sürücü ise otomobil ile trafikte ani manevralar yaparak kazaya davetiye çıkarttı.
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