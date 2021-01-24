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    HaberlerEge Haberleri Şenliğe ünlü yağdı
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    24.01.2021 - 00:02 |

    Şenliğe ünlü yağdı

    Özel Güzelbahçe Piri Reis Okulları’nın, geleneksel şenliği bu yıl online gerçekleşti. Üç gün boyunca süren iki ayrı festivale 40’a yakın sanatçı katıldı.

    Şenliğe ünlü yağdı

    2019’da Fransa Devlet Nişanı’na layık görülen “Çıtır Çıtır Felsefe” dizisinin yazarı Brigitte Labbé ile söyleşiye ve Fransalı ünlü gitarist Arthur Verpoort’un babası Valère Verpoort ile verdiği konsere katılım büyük oldu.

    Festivalde Hollywood’da film müziklerine imza atan Batu Şener ile genç sanatçı Nilipek de öğrencilerle buluştu.

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