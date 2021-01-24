Şenliğe ünlü yağdı

2019’da Fransa Devlet Nişanı’na layık görülen “Çıtır Çıtır Felsefe” dizisinin yazarı Brigitte Labbé ile söyleşiye ve Fransalı ünlü gitarist Arthur Verpoort’un babası Valère Verpoort ile verdiği konsere katılım büyük oldu.

Festivalde Hollywood’da film müziklerine imza atan Batu Şener ile genç sanatçı Nilipek de öğrencilerle buluştu.