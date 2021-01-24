24.01.2021 - 00:02 |
Şenliğe ünlü yağdı
Özel Güzelbahçe Piri Reis Okulları’nın, geleneksel şenliği bu yıl online gerçekleşti. Üç gün boyunca süren iki ayrı festivale 40’a yakın sanatçı katıldı.
2019’da Fransa Devlet Nişanı’na layık görülen “Çıtır Çıtır Felsefe” dizisinin yazarı Brigitte Labbé ile söyleşiye ve Fransalı ünlü gitarist Arthur Verpoort’un babası Valère Verpoort ile verdiği konsere katılım büyük oldu.
Festivalde Hollywood’da film müziklerine imza atan Batu Şener ile genç sanatçı Nilipek de öğrencilerle buluştu.