Sert tedbirler değil, maske ve mesafe gerekli

İçişleri Bakanlığı’nın “Sağlık İçin, Hepiniz İçin!” sloganıyla koronavirüs tedbirlerine yönelik Türkiye genelinde başlattığı denetimler tatilci akınına uğrayan Ege kentlerinde devam ediyor. İzmir’de eğlence ve sosyal hayatın merkezi Kordon’daki kafe ve restoranlarda denetim yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşer, eksik gördüğü tedbirler konusunda işyeri görevlilerini uyardı. Birbirlerine yakın oturan müşterilerden de uzaklaşmalarını istedi.

Kordon için rica

Alınan önlemleri yerinde gördüğünü ve tüm İzmir’e örnek olmasını dilediğini belirten Köşger, “Bu işin şakası yok, ciddiye almak lazım. Yeni ilave tedbirler de geldi. Şu an İzmir’de durum kontrol altında gidiyor ancak her vatandaşın başına polis dikmemiz mümkün değil. Maske takmak ve mesafeye riayet etmek bu işi yüzde 99 çözüyor. Zaman zaman yoğun kalabalıkların olduğu Kordon ile ilgili bir çalışmamız ise yok ancak ihtiyaç duyulursa olabilir. Biz yürüyüş, miting, konser gibi organizasyonları rölantiye almaktan yanayız. Buna niyetlenen kurum kuruluş ve şahıslara da buradan rica ediyoruz” diye konuştu. Başta İstanbul olmak üzere farklı illerden gelen tatilcilerin, kentte vakaların artmasında etkili olduğunu dile getiren Köşger, şöyle devam etti:

“Özellikle Çeşme’de kurallara uyulmadığını gördükten sonra 17 tane beach club, 15’er gün süreyle kapatıldı. Bunu başka müesseselere can yakıcı bir şekilde uygulamak istemeyiz, herkes kurallara uysun. Biz, hayat normal seyrinde devam etsin, diyoruz. Tatile gidecek tatile gitsin ancak bu 3-5 basit kurala uyarak tatillerini yapsınlar.”

‘Maske yüzde güzel’

Aydın’ın turistik ilçesi Kuşadası’nda da altıncı denetim gerçekleşti. Çarşı ve sokaklarındaki dükkan ile işletmeler; Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Karagöz, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy ile polis ve zabıta ekipleri tarafından salgın önlemleri kontrol edildi. Maskesiz gördüğü esnaf ve vatandaşı uyaran Yücel, “Maske yüzde daha güzel. Siz maske takmazsanız müşterileriniz hiç takmaz. Eğer kışın dükkanlarınızın kapalı kalmasını istemiyorsanız, koronavirüs tedbirlerine harfiyen uymanız gerekiyor” dedi.

‘1000 lira fazla çek’

Datça İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun, koronavirüs denetimi sırasında maskesiz bir vatandaşı ATM’den para çekerken gördü, “1000 lira fazla çek” sözleriyle esprili şekilde uyardı. Bu uyarı üzerine cebindeki maskeyi çıkarıp takan vatandaştan maskeyi her zaman takmasını isteyen Toygun, amaçlarının ceza yazmak olmadığını, toplumsal bilinci artırmak olduğunu ifade etti.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da, İstasyon Caddesi’nde Kovid-19 denetiminde bulundu. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat çeken Atik ve Zolan, az sayıda vatandaşı uyardı, maske hediye etti. Esnafa da kurallar konusunda uyarıda bulunuldu.