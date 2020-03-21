21.03.2020 - 00:05 |
Sertel’e Gediz Nehri yanıtı
CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel’in, 15 Aralık 2019 tarihinde Gediz Nehri’nde meydana gelen toplu balık ölümleri ile birlikte Gediz Nehri’nin temizlenmesine yönelik çalışmaları sorduğu Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan yanıt geldi.
Atıksu arıtma tesisleri ile katı atık bertaraf tesislerine ilişkin devam eden yatırımlar tamamlandığında Gediz Havzası’ndaki su kalitesinin önce 4’ten 3’e sonrasında da 2’nci sınıfa yükseleceğini söyleyen Kurum, balık ölümlerinin kirlilikten kaynaklandığının anlaşıldığını belirtti. Yatırımların ne zaman tamamlanacağına ilişkin tarih vermedi. Ayrıca, Gediz Havzası’nda birleşik denetim, atık, su ve toprak konularında son üç yılda bin 596 adet denetim yapıldı, idari para cezası uygulandığını dile getirdi. Sertel de, Gediz Nehri’nde yürütülen çalışmaların ve yapılacak yatırımların memnuniyet verici olduğunu ifade etti.
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