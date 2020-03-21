Sertel’e Gediz Nehri yanıtı

Atıksu arıtma tesisleri ile katı atık bertaraf tesislerine ilişkin devam eden yatırımlar tamamlandığında Gediz Havzası’ndaki su kalitesinin önce 4’ten 3’e sonrasında da 2’nci sınıfa yükseleceğini söyleyen Kurum, balık ölümlerinin kirlilikten kaynaklandığının anlaşıldığını belirtti. Yatırımların ne zaman tamamlanacağına ilişkin tarih vermedi. Ayrıca, Gediz Havzası’nda birleşik denetim, atık, su ve toprak konularında son üç yılda bin 596 adet denetim yapıldı, idari para cezası uygulandığını dile getirdi. Sertel de, Gediz Nehri’nde yürütülen çalışmaların ve yapılacak yatırımların memnuniyet verici olduğunu ifade etti.