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    HaberlerEge Haberleri Sesleri, Konak’tan Ankara’ya duyuldu
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    13.10.2020 - 00:03 |

    Sesleri, Konak’tan Ankara’ya duyuldu

    Sesleri, Konak’tan Ankara’ya duyuldu

    Konak Belediyesi’nin düzenlediği kahvaltıda bir araya gelen apartman görevlileri, yaşadıkları sıkıntıları Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve CHP İzmir yönetimine anlatma fırsatı buldu. Toplantıda video mesajı yayınlanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’deki bir buçuk milyon apartman görevlisine “Sokağa çıkmanın yasak olduğu dönemde bizim bütün sorunlarımızı paylaştınız, yiyeceğimizi, içeceğimizi, suyumuzu getirdiniz. Dolayısıyla minnet borçluyuz ancak apartman görevlilerinin haklarını yeteri kadar savunamadık. Şimdi biz savunmak istiyoruz” sözleriyle seslendi.

    ‘Örgütlenmelisiniz’

     Konak’ı kente emek verenlerle birlikte yöneteceklerini söyleyen Batur da, “Kente daha iyi hizmet etmek için, sizlerin problemlerinizin siyasetin üst kesimlerine ulaşabilmesi için sizin sesiniz olacağız” dedi. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de, “Haklarınızı korumak için örgütlenmelisiniz. Bugün Batur’un öncülüğünde bir adım atıldı. Buluşmalar devam edecek” diye konuştu.

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