Sesleriyle gözü oldular

7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı’nı ziyaret eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, görme engelli vatandaşlar için hazırlanan “Atatürk’ün Mirası” isimli kitabı seslendirdi. Başkan Gümrükçü, “Göreve gelir gelmez ‘Yerel Yönetimlerde Hak Temelli Engellilik Politikası Çalıştayı’ düzenledik. 2020 yılında ilçemizde ikamet eden görme engelli vatandaşlarımıza 50 adet beyaz baston desteğinde bulunduk. Belediyemize ait sosyal tesislerin menülerine Braille alfabesi ekledik. Kamu kurumları, vakıflar ve halkımızla el ele vererek engelleri birlikte aşacağız” dedi.



Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu (BBŞT) repertuarındaki oyunlardan olan ‘Radyo-yu Hümayun’u sesli betimleme ile Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası’na özel olarak görme engelli seyircilerine açtı. İlk kez 19 Şubat 2020’de seyirciyle buluşan komedi oyunu, 18 Ocak tarihine kadar Youtube üzerinden dinlenebilecek. Oyunun betimlemesi SEBEDER tarafından hazırlanırken, BBŞT oyuncusu Gülin Özkan tarafından seslendirildi. Belediye ayrıca ilçede yaşayan görme engelli 5 vatandaşa ihtiyacı olan beyaz bastonlarını hediye etti. Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Yürüme engelli biri için tekerlekli sandalye nasıl bir ihtiyaçsa görme engelli bireyler için de beyaz bastonlar bir ihtiyaçtır” şeklinde konuştu.