08.02.2020 - 00:00 |
Sevgililer Günü filmi
İzmir Büyükşehir Belediyesi Yeniden Sinematek gösterimleri “Sıradışı Yolculuklar” temasıyla devam ediyor.
Sadece Aşıklar Hayatta Kalır; 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Kültürpark İzmir Sanat Büyük Salon’da 20.00’de sanatseverlerle buluşacak.
Çığ altında kalan İtfaiye Amiri Ensari son röportajını DHA'ya vermiştiVan'ın Bahçesaray İlçesi'nde yaşanan ikinci çığ felaketinde hayatını kaybeden Van Büyükşehir Belediyesi Çatak İtfaiye Amiri Emrullah Ensari, ölmeden 1 saat önce DHA muhabirine yaptıkları çalışmaları anlatmıştı.