09.02.2020 - 00:01 |
Sevgililer Günü konseri
Gaziemir Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında da panel, tiyatro, konser ve sergiler düzenlenecek.
Belediye Türk Sanat Müziği Korosu, Sevgililer Günü Özel Konseri’yle 13 Şubat Perşembe günü 20.00’de müzikseverlerle buluşacak. Etkinliklerin ücretsiz biletleri Atatürk Kültür Merkezi’nden alınabilecek.
Sanal gerçeklik sayesinde ölen kızına kavuştu!Güney Kore'de 2016 yılında kızını kaybeden bir anne için sanal gerçeklik ile kızının görüntüsü oluşturuldu. Annenin, kızı ile buluştuğu anlar stüdyodakileri gözyaşlarına boğdu.