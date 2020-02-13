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    HaberlerEge Haberleri Sevgililerin gülü Menderes’ten...
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    13.02.2020 - 00:04 |

    Sevgililerin gülü Menderes’ten...

    Sevgililerin gülü Menderes’ten...

    14 Şubat Sevgililer Günü’nün vazgeçilmezi güller, Menderes’teki seralarda yetiştirilerek vatandaşlar için hazır hale getirildi. Çiçek yetiştiricilerinin özenle yetiştirdiği güller, Türkiye’nin dört bir yanında satışa sunuldu. Menderes’in, kesme çiçek sektöründe Türkiye’de öncü olduğunu kaydeden Başkan Mustafa Kayalar, “Türkiye’deki kesme çiçeğin yüzde 70’lik kısmını Menderes olarak biz karşılıyoruz. İlçemizde bin 600 dekar alanda yıllık 50 milyon adet karanfil, 25 milyon adet gül yetiştirilmekte. İlçemizdeki seralarda itinayla yetiştirilen çiçekler ülkemizin farklı noktalarına, hatta yurt dışına gönderilmekte” diye konuştu.

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