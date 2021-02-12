Sevgiliye hediyeler BONESMEN’DEN

Moda tasarımcısı Dinçer Kosovalı’nın yarattığı Bonesmen’in, sevgililer günü tasarımları, Telegram aplikasyonu üzerinden tüm dünya ile aynı anda online bir defile ile tanıtılarak satışa sunuldu. Sevgililer Günü 2021 (Valentines Day) konseptli tasarımlara, www.bonesmen.eu online satış mağazasının yanında Bonesmen Instagram sayfasından da ulaşılabiliyor.

Başta Amerika, Avrupa, Arap Emirlikleri, Rusya gibi ülkeler olmak üzere tüm dünyaya satış gerçekleştirdiklerini kaydeden Kosovalı, “Ürünlerimiz benim liderliğimde bir tasarım ekibi tarafından hazırlanıyor. El emeğiyle butik olarak ürettiğimiz tişört, sweatshirt, jean, hoodie, şapka, deri mont, ayakkabı ve diğer aksesuarlarla ilgi görmeye devam ediyoruz. Kurukafa görseli ana temamız. Özel ve farklı giyinmek isteyenlerin hem gündelik yaşamda hem de davet ve özel günlerde giyebileceği kıyafetleri bir arada sunuyoruz. Ürünlerimiz sınırlı sayıda. Örneğin, tasarladığımız bir üründen en fazla 50 adet üretiyoruz. Aynı ürünü bir daha üretmiyoruz. Ünlülerin de bizi tercih etmesinden dolayı dünyada daha da hızlı fark edildik” diye konuştu.