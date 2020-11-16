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    HaberlerEge Haberleri ‘Sevinç ve hüzün bir arada yaşandı’
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    16.11.2020 - 00:02 |

    ‘Sevinç ve hüzün bir arada yaşandı’

    ‘Sevinç ve hüzün bir arada yaşandı’

    İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde arama kurtarma çalışmalarında görev alan Kırıkkale Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE)ekibindekiler yaşadıklarını anlattı. Ali Anıl Alpar, Onur Araç, Emin Yiğitel, Eren Ersoy ve Aydın Demir’den oluşan ekip, ilk olarak Rıza Bey Apartmanı’nda enkaz altında kalan Kadri Karaman’ın sağlıklı şekilde bulunduğu yerden çıkarılmasını sağladı. Ekip, depremden 58 saat sonra da Emrah Apartmanı enkazında sağ olarak ulaşılan 14 yaşındaki İdil Şirin’in sıkıştığı yerden çıkardı.

    İdil’i kurtardılar

    UMKE gönüllüsü, acil tıp teknisyeni Ali Anıl Alpar, “İdil ilk kola istedi. Sonra su istedi. İdil enkazdan çıkana kadar arkadaşlarımla tüm tıbbi müdahalesini yaptık. Maalesef yarım saat sonra kardeşinin cansız bedeni de enkazdan çıkartıldı” dedi. Paramedik Onur Araç da, “Bir yandan sevinirken, diğer taraftan da üzülüyorsunuz” diye konuştu. Acil tıp teknisyeni Emin Yiğitel ise, “Bir gün istirahat zamanımızda dışarıda yemek yedik ve hesap ödemek istediğimizde başkası tarafından ödendiği söylendi. Teşekkür etmek için yanlarına gittiğimizde ‘sizin yaptığınız fedakarlıkların yanında bizim yaptığımız hiçbir şey’ dediler. Yolda yürürken bizleri alkışlayanlar oluyordu” dedi.  -AA

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