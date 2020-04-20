CHP İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Av. Sevda Erdan Kılıç, eski eşi tarafından darp ve tehdit edilen Zeliha Erdemir’in durumuna komuoyu ve ilgili bakanlığın dikkatini çekmek üzere Aydın Didim’de yaşayan Zeliha’nın, Murat Cem Kara’yla 2011 yılında evlendiğini, 6 ay sonra da şiddet görmeye başladığını belirten Kılıç, “Bu sistematik şiddet ve darplar, evden ayrıldığı 2014 yılının Ekim ayına kadar devam etti” dedi. Zeliha Erdemir’in eşinden boşandığı 28 Aralık 2015 tarihinden sonra da eşinden şiddet gördüğünü öne süren Kılıç, “Zeliha, bir defasında çocuğunu babasından almak için gittiğinde, sokak ortasında darp ediliyor” ifadesini kullandı. Kılıç, Zeliha’nın 50’ye yakın şikâyetinden bir sonuç alamadığını, Aydın Barosu’nun da devreye girmesinin ardından Kara’ya elektronik kelepçe takıldığını kaydetti, “İlk takılan kelepçe bozuk çıktı, Kara ikinci takılan kelepçeyi de kırdı. Bir kadının daha eski eşi tarafından öldürülmesine seyirci kalmayalım” dedi.