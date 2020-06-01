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    HaberlerEge Haberleri Şeytan, Berkay’la devam edecek
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    01.06.2020 - 00:00 |

    Şeytan, Berkay’la devam edecek

    TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu’da yönetimin orta saha Berkay Samancı ile sözleşme yenilemeyi planladığı öğrenildi.

    Şeytan, Berkay’la devam edecek

    Genç ağırlıklı kadrosuyla mücadele eden kırmızı lacivertli takımda futbolculuğun yanı sıra ağabeylik görevini üstlenen 31 yaşındaki oyuncunun da yuvada kalmaya sıcak baktığı belirtildi. Her fırsatta Altınordu’da çok mutlu olduğunu dile getiren Berkay’la yönetimin lig bittikten sonra masaya oturacağı kaydedildi. Bu sezon ligde 19, kupada 3 maçta görev alan Berkay Samancı, toplam bin 504 dakika forma giydi. Altınordu’da 4.5 sezon geçiren Berkay, futbol kariyerinde attığı 4 golü de kırmızı lacivertli forma altında kaydetti.

    Bakan Koca'dan Prof. Dr. Murat Dilmener yaplaşımıPROF. DR. MURAT DİLMENER. 1941, Mardin doğumlu. İstanbul Tıp Fakültesinde hekim ve akademisyen olarak çalıştı. İç hastalıkları alanında duayendi. Binlerce öğrenci yetiştirdi. İdealistliği, güler yüzü ve yoksul hastalara yardımıyla tanındı. Mücadelesi için #minnettarız
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