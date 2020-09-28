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    HaberlerEge Haberleri Şeytan, Bolu’da telafi edecek
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    28.09.2020 - 00:01 |

    Şeytan, Bolu’da telafi edecek

    Şeytan, Bolu’da telafi edecek

    TFF 1. Lig’de geçen hafta evinde Bursaspor’a 2-0 yenilerek 3 puanda kalan Altınordu, bugün 3. hafta mücadelesinde Beypiliç Boluspor’a konuk olacak. Karşılaşma Bolu Atatürk Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak. İzmir ekibinde sakatlıkları bulunan sağ bek Onur ve Kerim ile orta saha oyuncusu Muhammed forma giyemeyecek. Medipol Başakşehir’le prensip anlaşmasına varan 17 yaşındaki stoper Ravil Tagir de kadroda yer almayacak. İzmir temsilcisi, 1 puanı bulunan rakibini yenerek üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

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