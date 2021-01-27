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    HaberlerEge Haberleri Şeytan düşüşte
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    27.01.2021 - 00:00 |

    Şeytan düşüşte

    TFF 1. Lig’de ikinci yarının ilk maçında Menemenspor’a 4-2 mağlup olarak 28 puanda kalan Altınordu, üst üste yaşadığı kayıplarla 7 hafta önce sahibi olduğu zirvenin 10 puan gerisine düştü.

    Şeytan düşüşte

    Son 4 maçından 1 puan çıkarabilen kırmızı lacivertliler, son 7 karşılaşmada sadece 1 kez galip gelebildi. Bu periyotta 4 mağlubiyet, 2 beraberlik, 1 galibiyet alan İzmir temsilcisi 16 puan kaybederek 9. sıraya kadar geriledi. Son 4 müsabakada kalesinde 10 gol gören Altınordu, savunmasıyla sınıfta kalırken, hücumda da etkisiz kalıp rakip kaleye 3 gol atabildi.

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