Şeytan düşüşte

Son 4 maçından 1 puan çıkarabilen kırmızı lacivertliler, son 7 karşılaşmada sadece 1 kez galip gelebildi. Bu periyotta 4 mağlubiyet, 2 beraberlik, 1 galibiyet alan İzmir temsilcisi 16 puan kaybederek 9. sıraya kadar geriledi. Son 4 müsabakada kalesinde 10 gol gören Altınordu, savunmasıyla sınıfta kalırken, hücumda da etkisiz kalıp rakip kaleye 3 gol atabildi.