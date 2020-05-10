10.05.2020 - 00:00 |
Şeytan, Enes’le imzalayacak
Altınordu’da yönetim, yaşadığı sakatlık nedeniyle bir kez bile forma giyemeyen Mehmet Enes Sığırcı’yla yeniden anlaşmak için masaya oturacak.
Daha önce iki kez ameliyat olduktan sonra bu sezon öncesi antrenmanda yine aynı dizinden sakatlanarak kasım ve ocak aylarında birer operasyon daha geçiren tecrübeli savunmacı iyileşerek düz koşulara başladı. Kötü sakatlıklar yaşadığını belirten Enes, “Altınordu’ya vefa borcum var. Yeni sezona hazır olacağım ve kendimi göstereceğim. En kısa sürede formayı kapmak için mücadele vereceğim” şeklinde konuştu.
MHP lideri Bahçeli'den CHP'ye sert tepkiMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye, geleceğin büyük ve güçlü ülkesidir. Yeni bir dünyanın kapılarını açacak anahtarlardan birisi de Türkiye Cumhuriyeti’nin elindedir." ifadelerini kullandı.
Antalya'da otomobili havuza çevirip caddede turladılarAntalya'da koronavirüse yönelik tedbir kapsamında yasak olduğu için denize ve havuza giremeyen otomobil aksesuarcısı Murat Tokmak, 3 bin liraya satın aldığı otomobilin üstünü kesip içerisine branda gererek 200 lira daha masraf edip havuza dönüştürdü. Tokmak ve üç arkadaşı 'sosyal mesafeli oto havuz' adını verdiği aracıyla caddelerde ilerleyerek hem sürüş hem de havuz keyfi yaşadı.