Şeytan, Enes’le imzalayacak

Daha önce iki kez ameliyat olduktan sonra bu sezon öncesi antrenmanda yine aynı dizinden sakatlanarak kasım ve ocak aylarında birer operasyon daha geçiren tecrübeli savunmacı iyileşerek düz koşulara başladı. Kötü sakatlıklar yaşadığını belirten Enes, “Altınordu’ya vefa borcum var. Yeni sezona hazır olacağım ve kendimi göstereceğim. En kısa sürede formayı kapmak için mücadele vereceğim” şeklinde konuştu.