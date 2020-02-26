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    HaberlerEge Haberleri Şeytan, Erzurum’u evinde ağırlıyor
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    26.02.2020 - 00:00 |

    Şeytan, Erzurum’u evinde ağırlıyor

    TFF 1. Lig’de son olarak deplasmanda Adana Demirspor’a 4-2 yenilerek tehlikeli bölgeden uzaklaşamayan Altınordu bugün evinde zirve takipçisi Büyükşehir Belediye Erzurumspor’la karşılaşacak.

    Şeytan, Erzurum’u evinde ağırlıyor

    Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda saat 16.30’da başlayacak maçı Onur Özütoprak yönetecek. Müsabakanın biletleri VIP tribün 100, numaralı 25, misafir kale arkası 20 liradan satışa sunuldu.

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