26.02.2020 - 00:00 |
Şeytan, Erzurum’u evinde ağırlıyor
TFF 1. Lig’de son olarak deplasmanda Adana Demirspor’a 4-2 yenilerek tehlikeli bölgeden uzaklaşamayan Altınordu bugün evinde zirve takipçisi Büyükşehir Belediye Erzurumspor’la karşılaşacak.
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda saat 16.30’da başlayacak maçı Onur Özütoprak yönetecek. Müsabakanın biletleri VIP tribün 100, numaralı 25, misafir kale arkası 20 liradan satışa sunuldu.
Adnan Oktar suç örgütü davasında duruşma yarına ertelendiAndan Oktar suç örgütüne yönelik açılan davada, etkin pişmanlık hükmünden yararlanan tutuksuz sanık savunma yaptı. Örgüt kanalı A9 TV'nin reji sorumlusu Ayça Pars örgüt yapısını anlattı. Mahkeme, diğer tutuksuz sanıkların savunma yapması için duruşmayı erteledi.