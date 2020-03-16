Şeytan, evinde Bal Kes’i ağırlıyor

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak müsabakada Erkan Özdamar düdük çalacak. İstanbul’da aldığı galibiyetle puanını 30’a çıkaran 14. sıradaki İzmir ekibi, 34 puanı bulunan 11. basamaktaki Balıkesir temsilcisini de yenerek 2’de 2 yapmayı hedefliyor. İlk yarıda iki takım arasında Balıkesir’de oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle sona ermişti. Altınordu’da ise Oğulcan’ın sakatlığının tam olarak geçmediği belirtildi.