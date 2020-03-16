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    HaberlerEge Haberleri Şeytan, evinde Bal Kes’i ağırlıyor
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    16.03.2020 - 00:00 |

    Şeytan, evinde Bal Kes’i ağırlıyor

    TFF 1. Lig’de geçen hafta deplasmanda İstanbulspor’u 2-0 yenerek bu sezonki ilk dış saha galibiyetine imza atan Altınordu, bugün 28. hafta mücadelesinde evinde Ekol Hastanesi Balıkesirspor’la karşılaşacak.

    Şeytan, evinde Bal Kes’i ağırlıyor

    Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak müsabakada Erkan Özdamar düdük çalacak. İstanbul’da aldığı galibiyetle puanını 30’a çıkaran 14. sıradaki İzmir ekibi, 34 puanı bulunan 11. basamaktaki Balıkesir temsilcisini de yenerek 2’de 2 yapmayı hedefliyor. İlk yarıda iki takım arasında Balıkesir’de oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle sona ermişti. Altınordu’da ise Oğulcan’ın sakatlığının tam olarak geçmediği belirtildi.

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