28.03.2020 - 00:00 |
Şeytan fair play’e örnek
Altınordu’da bu sezon hiçbir futbolcu kırmızı kart görmedi. Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig’de mücadele eden toplam 125 kulüp arasında resmi müsabakalarda kırmızı kart cezası almayan tek takım İzmir temsicisi Altınordu oldu. Şimdiye kadar oynadığı 28 lig ve 4 Ziraat Türkiye Kupası maçında hiçbir futbolcusu oyundan ihraç edilmeyen kırmızı lacivertliler, böylelikle sahada bir kez bile eksik kalmadı.
“İyi Birey, İyi Vatandaş, İyi Futbolcu” sloganını ilke edinen Altınordu’nun Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, oyunu çirkinleştirmeden futbol oynamaya devam edeceklerini söyledi.
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