BİST1.2930.13EURO9.12-0.21USD7.69-0.15ALTIN466.620.06
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Şeytan, galibiyet peşinde
    ABONE OL
    17.11.2020 - 00:01 |

    Şeytan, galibiyet peşinde

    TFF 1. Lig’de oynadığı son 2 karşılaşmada Ümraniyespor ve Yılport Samsunspor’la deplasmanda 1-1 berabere kalan Altınordu, bugün evinde Royal Hastanesi Bandırmaspor’la kozlarını paylaşacak.

    Şeytan, galibiyet peşinde

    Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak 8. hafta erteleme maçını Ramazan Keleş yönetecek. Koronavirüs salgını önlemleri nedeniyle müsabaka seyircisiz oynanacak. İzmir ekibinde iyileşen stoperler Yusuf Yalçın, Kahraman ve Yiğithan görev verilmesi halinde forma giyebilecek. Tedavisi süren sol kanat Yiğit Emre, sağ bek Emre Nefiz ve ön libero Oğulcan kadroda yer almayacak. İki takım arasında 31 Ekim Cumartesi günü İzmir’de oynanması gereken karşılaşma, 30 Ekim’de kentte meydana gelen deprem nedeniyle ertelenmişti.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika: Bakan Koca açıkladı: 'Somut tedbirlerin hayata geçirilmesi tavsiyesi yönünde karar kılındı'

    Son dakika: Bakan Koca açıkladı: 'Somut tedbirlerin hayata geçirilmesi tavsiyesi yönünde karar kılındı'

    Milyonları kapsıyor! Ödenmeyen maaşa yüksek faiz...

    Milyonları kapsıyor! Ödenmeyen maaşa yüksek faiz...

    Asya'da dev ticaret anlaşması

    Asya'da dev ticaret anlaşması

    Bir ilde flaş koronavirüs kararı! Ev ziyaretleri yasaklandı

    Bir ilde flaş koronavirüs kararı! Ev ziyaretleri yasaklandı

    Sıradaki Haber