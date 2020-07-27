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    HaberlerEge Haberleri Şeytan, golcüsünü arıyor
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    27.07.2020 - 00:00 |

    Şeytan, golcüsünü arıyor

    Altınordu’da gurbetçi forvetler Kemal Rüzgar ve Yasin Ozan’la yolları ayırma kararı alan yönetim, yeni golcü adaylarını yine gurbetçi oyuncular arasından seçti.

    Şeytan, golcüsünü arıyor

    Kırmızı lacivertliler, bu sezon Hatayspor’la şampiyonluk kupası kaldıran eski santrforu Mirkan Aydın ve Adanaspor’da küme düşme acısı yaşayan Ahmet Dereli’yi transfer listesine ekledi. Mirkan, Hatayspor formasıyla 30 maça çıkıp 9 kez rakip fileleri sarsarken, Ahmet ise 26 karşılaşmada 2 gol, 3 asistle oynadı. Hatayspor’la sözleşmesi sona eren Mirkan’a başka kulüplerin de talip olduğu öğrenilirken, kulübüyle mukavelesi süren Ahmet’in Adanaspor’dan ayrılması bekleniyor.

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