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    HaberlerEge Haberleri Şeytan, Mert Hakan’ı kaçırdığına yanıyor
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    08.08.2020 - 00:00 |

    Şeytan, Mert Hakan’ı kaçırdığına yanıyor

    TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu’da 5 yıl önce sisteme uymadığı gerekçesiyle gönderilen Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe’ye transfer oldu, kırmızı lacivertli yönetimi mahcup etti

    Şeytan, Mert Hakan’ı kaçırdığına yanıyor

    İzmir ekibinin 2. Lig’e yükseldiği 2013 yılında Oyak Renaultspor’dan kaleci Erce Kardeşler ile birlikte transfer ettiği Mert Hakan, sakatlığı nedeniyle ameliyat olduğu ilk sezonunda sadece 4 maçta görev alabildi. O sezon Altınordu 1. Lig’e yükselirken, yeterli görülmeyen Mert Hakan, 2014-15’te 3. Lig’de yer alan Tire 1922’ye kiralandı. Mert Hakan, Tire’de 14 gol atmasına rağmen bir sonraki sezon da kadroda düşünülmeyince kulüple bağlarını kopararak bu kez bonservisiyle Tire’nin yolunu tuttu.

    Kabul görmemişti

    3. Lig’de Tire 1922 formasıyla ikinci sezonunda 21 kez rakip fileleri sarsan Mert Hakan, dikkatleri üzerine çekerek 2016-17’de 2. Lig’de mücadele eden Menemenspor’a transfer oldu. Menemen’de attığı 16 gol sorası bir sonraki yıl Süper Lig ekibi Sivasspor’a giden orta saha oyuncusu, son 3 sezonda Sivasspor’la Süper Lig deneyimi kazandı. Süper Lig’de 63 maçta 7 kez gol sevinci yaşayan Mert Hakan Yandaş, on numara, merkez orta saha ve sağ kanatta görev yapabiliyor. Türkiye Futbol Federasyonu’nun Tam Saha dergisinde mayıs ayında röportajı yayınlanan 25 yaşındaki futbolcu, “Sıkıntılı bir süreç geçti benim için Altınordu’da. Bir türlü kendimi kabul ettirememiştim” sözleriyle Altınordu’ya sitem etti.

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