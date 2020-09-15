BİST1.1070.00EURO8.910.27USD7.490.08ALTIN471.581.14
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Şeytan, Metehan’la nikah tazeledi
    ABONE OL
    15.09.2020 - 07:00 |

    Şeytan, Metehan’la nikah tazeledi

    TFF 1. Lig’de Altınordu, iç transferde Metehan Mimaroğlu ile sözleşme yeniledi.

    Şeytan, Metehan’la nikah tazeledi

    TFF 1. Lig’de Altınordu, iç transferde Metehan Mimaroğlu ile sözleşme yeniledi. Yönetim, 26 yaşındaki sol kanat oyuncusunun sezon sonu bitecek sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı. Geçen sezon devre arasında 3. Lig ekibi Osmaniyespor’dan transfer edilen Metehan, sergilediği futbol ve attığı gollerle kısa sürede kendisini kanıtladı. Altınordu, 50 bin lira ücretle transfer ettiği Metehan’la önemli bir transfer başarısına imza attı.

     

     

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Beşiktaş’ta ağaç tartışması

    Beşiktaş’ta ağaç tartışması

    Milyonlar bekliyordu ilk adım geldi! Faiz indirimi, taksit ve...

    Milyonlar bekliyordu ilk adım geldi! Faiz indirimi, taksit ve...

    Zatürre ve grip aşısı Koronadan korur mu?

    Zatürre ve grip aşısı Koronadan korur mu?

    Suriye’de hain saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

    Suriye’de hain saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

    Sıradaki Haber