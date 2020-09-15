Şeytan, Metehan’la nikah tazeledi

TFF 1. Lig’de Altınordu, iç transferde Metehan Mimaroğlu ile sözleşme yeniledi. Yönetim, 26 yaşındaki sol kanat oyuncusunun sezon sonu bitecek sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı. Geçen sezon devre arasında 3. Lig ekibi Osmaniyespor’dan transfer edilen Metehan, sergilediği futbol ve attığı gollerle kısa sürede kendisini kanıtladı. Altınordu, 50 bin lira ücretle transfer ettiği Metehan’la önemli bir transfer başarısına imza attı.