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    HaberlerEge Haberleri Şeytan, Okan’a veda edecek
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    14.08.2020 - 00:00 |

    Şeytan, Okan’a veda edecek

    TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu’da orta saha oyuncusu Okan Derici, kulüpten ayrılma kararı aldı.

    Şeytan, Okan’a veda edecek

     İzmir ekibi yeni sezon hazırlıklarına geçen cuma başlarken, Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu’ndan izin alan Okan, çalışmalara katılmıyor. Hüseyin Eroğlu’nun yeni sezonda altyapıdan yetişen genç orta saha oyuncusu Burak İnce’ye ilk 11’de daha fazla süre vermeyi planladığı öğrenilirken, yedek kalmak istemeyen Okan’ın devamlı oynayabileceği bir takıma gitmek istediği dile getirildi. Kendisine kulüp arayan Okan’la 1. Lig’den bazı kulüplerin ilgilendiği ifade edilirken, Altınordu ile sözleşmesini feshetmeye hazırlanan 27 yaşındaki gurbetçi, oyuncu kırmızı lacivertli takımdan ayrılan 7. futbolcu olacak. Altınordu’da yeni sezon öncesi Berkay Samancı, Yasin Ozan, Kemal Rüzgar, Ali Yaşar ve Batuhan Kırdaroğlu ile yollar ayrılırken, kaleci Ali Emre Yanar, Niğde Anadolu FK’ya kiralandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dilipak'a sert tepkiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen “AK Parti 19. Kuruluş Yıl Dönümü” programında, Abdurrahman Dilipak'ın kadınlarla ilgili sarfettiği hakaretvari sözlerine sert tepki gösterdi.
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