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    HaberlerEge Haberleri Şeytan, Osmanlıspor’u ağırlıyor
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    14.02.2020 - 00:00 |

    Şeytan, Osmanlıspor’u ağırlıyor

    TFF 1. Lig’de geçen hafta deplasmanda Eskişehirspor’a 3-0 yenilerek alt sıralardan uzaklaşma fırsatını kaçıran Altınordu, bugün evinde düşme hattında yer alan Osmanlıspor’la kozlarını paylaşacak.

    Şeytan, Osmanlıspor’u ağırlıyor

    Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak 22. haftanın açılış maçını Murat Erdoğan yönetecek. Müsabakanın biletleri VIP tribün 100, numaralı 25, misafir kale arkası 20 liradan satışa sunuldu. Maraton tribününde ise Altınordulu minikler yerlerini alacak. İzmir ekibinde Eskişehir deplasmanında sakatlanan ön libero Oğulcan ve tedavisi sürden sağ bek Kerim forma giyemeyecek. İyileşen orta saha oyuncusu Muhammed ise kadroda yer alacak.

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