14.02.2020 - 00:00 |
Şeytan, Osmanlıspor’u ağırlıyor
TFF 1. Lig’de geçen hafta deplasmanda Eskişehirspor’a 3-0 yenilerek alt sıralardan uzaklaşma fırsatını kaçıran Altınordu, bugün evinde düşme hattında yer alan Osmanlıspor’la kozlarını paylaşacak.
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak 22. haftanın açılış maçını Murat Erdoğan yönetecek. Müsabakanın biletleri VIP tribün 100, numaralı 25, misafir kale arkası 20 liradan satışa sunuldu. Maraton tribününde ise Altınordulu minikler yerlerini alacak. İzmir ekibinde Eskişehir deplasmanında sakatlanan ön libero Oğulcan ve tedavisi sürden sağ bek Kerim forma giyemeyecek. İyileşen orta saha oyuncusu Muhammed ise kadroda yer alacak.
ABD, Umman Denizi'nde ağır silah dolu İran teknesine el koyduABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD kuvvetlerinin Umman Denizi'nde, İran'a ait bota el koyduklarını ve botta büyük miktarda ağır silah ele geçirdiklerini duyurdu.