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    21.12.2020 - 00:01 |

    Şeytan, seri başlatacak

    Şeytan, seri başlatacak

    TFF 1. Lig’de liderlik mücadelesi veren Altınordu, deplasmanda zirve yarışındaki rakiplerinden Giresunspor’la karşı karşıya gelecek. Giresun Atatürk Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak 15. hafta mücadelesinde Burak Şeker düdük çalacak.

     Ligde geçen hafta Akhisarspor’u yenerek 27 puana ulaşan Altınordu, 26 puanlı Karadeniz ekibini de mağlup ederek 2’de 2 yapmayı hedefliyor.

    İzmir temsilcisinde tedavisi süren Hüsamettin, Yiğit Emre ve Emre Nefiz kadroda yer almayacak. Son 3 maçını gol yemeden kazanan Giresunspor 7 haftadır mağlubiyet yüzü görmüyor.

    Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, “Zor bir müsabakaya çıkacağız.

    Evimize puan ya da puanlarla döneceğimize inanıyorum” diye konuştu.

     Kırmızı lacivertlilerin sahaya Erhan - Furkan Metin, Sinan, Yusuf Yalçın, Yusuf Can, Ufuk, Oğulcan, Muzaffer, Ahmet İlhan, Metehan, Ahmet Dereli ilk 11’iyle çıkması bekleniyor.

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