15.10.2020 - 00:00 |
Şeytan seri istiyor
TFF 1. Lig’de cumartesi günü deplasmanda Adanaspor’la karşılaşacak Altınordu, rakibiyle şimdiye kadar oynadığı 12 resmi maçta sadece 1 yenilgi aldı.
İlk kez 1986 yılında başlayan rekabette şimdiye kadar 12 kez karşılaştığı Adanaspor’u 7 kez mağlup eden kırmızı lacivertliler, 4 kez sahadan beraberlikle ayrıldı. İzmir temsilcisi, son 6 randevuda 4 galibiyet, 2 beraberlik alarak rakibine boyun eğmedi. Öte yandan bu sezon deplasmanda oynadığı 2 maçta Menemenspor ve Beypiliç Boluspor’u deviren Altınordu, gurbette 3’te 3 yapmaya çalışacak.