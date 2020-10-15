Şeytan seri istiyor

İlk kez 1986 yılında başlayan rekabette şimdiye kadar 12 kez karşılaştığı Adanaspor’u 7 kez mağlup eden kırmızı lacivertliler, 4 kez sahadan beraberlikle ayrıldı. İzmir temsilcisi, son 6 randevuda 4 galibiyet, 2 beraberlik alarak rakibine boyun eğmedi. Öte yandan bu sezon deplasmanda oynadığı 2 maçta Menemenspor ve Beypiliç Boluspor’u deviren Altınordu, gurbette 3’te 3 yapmaya çalışacak.