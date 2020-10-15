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    15.10.2020 - 00:00 |

    Şeytan seri istiyor

    TFF 1. Lig’de cumartesi günü deplasmanda Adanaspor’la karşılaşacak Altınordu, rakibiyle şimdiye kadar oynadığı 12 resmi maçta sadece 1 yenilgi aldı.

    Şeytan seri istiyor

    İlk kez 1986 yılında başlayan rekabette şimdiye kadar 12 kez karşılaştığı Adanaspor’u 7 kez mağlup eden kırmızı lacivertliler, 4 kez sahadan beraberlikle ayrıldı. İzmir temsilcisi, son 6 randevuda 4 galibiyet, 2 beraberlik alarak rakibine boyun eğmedi. Öte yandan bu sezon deplasmanda oynadığı 2 maçta Menemenspor ve Beypiliç Boluspor’u deviren Altınordu, gurbette 3’te 3 yapmaya çalışacak.

     

     

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