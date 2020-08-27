Şeytan suskun

Giresunspor’dan kadrosuna kattığı 32 yaşındaki sağ kanat Ahmet İlhan Özek dışında bir transfer gerçekleştirmeyen İzmir temsilcisi, geçen sezonki takımdan 9 futbolcuyla yollarını ayırarak kan kaybına uğradı. Geçen sezon bitime bir hafta kala kümede kalmayı garantileyen Altınordu, yeni sezon öncesi kadro kurmakta gecikince takıma altyapıdan takviyeler yapıldı. Kırmızı lacivertli takımdan ayrılan Berkay Samancı 2. Lig kulübü Kocaelispor’a transfer olurken, Okan Ümraniyespor’la el sıkıştı. Kemal, Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor’la sözleşme imzaladı, Atakan Üner 150 bin euro olduğu açıklanan bonservisle Beşiktaş’ın yolunu tuttu. Sakatlığı süren stoper Enes ise futbola ara verdi.