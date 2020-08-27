BİST1.0990.63EURO8.73-0.08USD7.36-0.33ALTIN462.460.88
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Şeytan suskun
    ABONE OL
    27.08.2020 - 00:00 |

    Şeytan suskun

    Altınordu, 11 Eylül’de başlayacak 2020-21 sezonu öncesi dış transferde sadece 1 takviye yaparak sessiz kaldı.

    Şeytan suskun

    Giresunspor’dan kadrosuna kattığı 32 yaşındaki sağ kanat Ahmet İlhan Özek dışında bir transfer gerçekleştirmeyen İzmir temsilcisi, geçen sezonki takımdan 9 futbolcuyla yollarını ayırarak kan kaybına uğradı. Geçen sezon bitime bir hafta kala kümede kalmayı garantileyen Altınordu, yeni sezon öncesi kadro kurmakta gecikince takıma altyapıdan takviyeler yapıldı. Kırmızı lacivertli takımdan ayrılan Berkay Samancı 2. Lig kulübü Kocaelispor’a transfer olurken, Okan Ümraniyespor’la el sıkıştı. Kemal, Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor’la sözleşme imzaladı, Atakan Üner 150 bin euro olduğu açıklanan bonservisle Beşiktaş’ın yolunu tuttu. Sakatlığı süren stoper Enes ise futbola ara verdi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    26 Ağustos Şans Topu sonuçları yayımlandı - Şans Topu çekiliş sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline'da

    26 Ağustos Şans Topu sonuçları yayımlandı - Şans Topu çekiliş sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline'da

    Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Yıllık izindeyken...

    Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Yıllık izindeyken...

    Yunanistan'ı karıştıran sözler! 'Türkiye ile savaşta yalnız kalırız'

    Yunanistan'ı karıştıran sözler! 'Türkiye ile savaşta yalnız kalırız'

    26 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları belirlendi - Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama sayfası millipiyangoonline'da

    26 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları belirlendi - Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama sayfası millipiyangoonline'da

    Sıradaki Haber