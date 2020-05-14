14.05.2020 - 00:00 |
Şeytan, tesislerde tedbirleri artırdı
Altınordu Kulüp Doktoru Raşit Şimşek, salgın nedeniyle kulüpteki yaşam alanlarında bir dizi tedbirler aldıklarını dile getirdi.
Dr. Raşit Şimşek, Kuşadası’ndaki Beytullah Baliç Yerleşkesi’nde toplu yaşam alanlarında kısıtlamaya giderek önlem aldıklarını söyledi. Fitness salonu, yemekhane, toplantı salonu gibi bazı odaları tamamen kapattıklarını ifade eden Dr. Şimşek, “Gerekmediği şartlarda farklı odalara girişleri kısıtlandırdık. Yemekhanede tedbirler aldık. 40-45 kişilik kapasitesi olan yemekhanemizi tek seferde 12 kişi yiyebilecek şekilde, her grup arasında 15’er dakika süre olacak şekilde planlama yaptık. Takım otobüsünde her 4 koltukta 1 kişi oturacak şekilde planlama yaptık. Pozitif vakayla karşılaşmamız durumunda kullanmak için bir karantina odası yaptık” dedi.
İzmir’de pompalı tüfek dehşetiİzmir'in Karşıyaka ilçesinde, sokakta yürüyen 4 kişiye, seyir halindeki otomobilden kimliği belirsiz kişi ya da kişlerce pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, 3 kişi yaralandı.