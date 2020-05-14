BİST100.1590.55EURO7.55-0.55USD6.97-0.26ALTIN384.680.40
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Şeytan, tesislerde tedbirleri artırdı
    ABONE OL
    14.05.2020 - 00:00 |

    Şeytan, tesislerde tedbirleri artırdı

    Altınordu Kulüp Doktoru Raşit Şimşek, salgın nedeniyle kulüpteki yaşam alanlarında bir dizi tedbirler aldıklarını dile getirdi.

    Şeytan, tesislerde tedbirleri artırdı

    Dr. Raşit Şimşek, Kuşadası’ndaki Beytullah Baliç Yerleşkesi’nde toplu yaşam alanlarında kısıtlamaya giderek önlem aldıklarını söyledi. Fitness salonu, yemekhane, toplantı salonu gibi bazı odaları tamamen kapattıklarını ifade eden Dr. Şimşek, “Gerekmediği şartlarda farklı odalara girişleri kısıtlandırdık. Yemekhanede tedbirler aldık. 40-45 kişilik kapasitesi olan yemekhanemizi tek seferde 12 kişi yiyebilecek şekilde, her grup arasında 15’er dakika süre olacak şekilde planlama yaptık. Takım otobüsünde her 4 koltukta 1 kişi oturacak şekilde planlama yaptık. Pozitif vakayla karşılaşmamız durumunda kullanmak için bir karantina odası yaptık” dedi.

    İzmir’de pompalı tüfek dehşetiİzmir'in Karşıyaka ilçesinde, sokakta yürüyen 4 kişiye, seyir halindeki otomobilden kimliği belirsiz kişi ya da kişlerce pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, 3 kişi yaralandı.
    daha fazla video için
    Kamu çalışanlarına idari izinCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, kamu çalışanlarının 18 Mayıs Pazartesi günü idari izinli sayılmasının uygun görüldüğü bildirildi.Kamu çalışanları 18 Mayıs tarihinde izinli sayılacak.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... Bakan Soylu duyurdu: Yurt içinde 5 terörist daha azaldı

    Son dakika... Bakan Soylu duyurdu: Yurt içinde 5 terörist daha azaldı

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor... Başvuran alıyor!

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor... Başvuran alıyor!

    Bilim Kurulu Üyesi tahminini açıkladı!

    Bilim Kurulu Üyesi tahminini açıkladı!

    Yılmaz Özdil'in villası için flaş gelişme! Reddedildi

    Yılmaz Özdil'in villası için flaş gelişme! Reddedildi

    Sıradaki Haber