Şeytan, tesislerde tedbirleri artırdı

Dr. Raşit Şimşek, Kuşadası’ndaki Beytullah Baliç Yerleşkesi’nde toplu yaşam alanlarında kısıtlamaya giderek önlem aldıklarını söyledi. Fitness salonu, yemekhane, toplantı salonu gibi bazı odaları tamamen kapattıklarını ifade eden Dr. Şimşek, “Gerekmediği şartlarda farklı odalara girişleri kısıtlandırdık. Yemekhanede tedbirler aldık. 40-45 kişilik kapasitesi olan yemekhanemizi tek seferde 12 kişi yiyebilecek şekilde, her grup arasında 15’er dakika süre olacak şekilde planlama yaptık. Takım otobüsünde her 4 koltukta 1 kişi oturacak şekilde planlama yaptık. Pozitif vakayla karşılaşmamız durumunda kullanmak için bir karantina odası yaptık” dedi.