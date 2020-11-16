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    HaberlerEge Haberleri Şeytan’a kötü haber
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    16.11.2020 - 00:01 |

    Şeytan’a kötü haber

    TFF 1. Lig’de yarın evinde Royal Hastanesi Bandırmaspor’la oynayacağı erteleme maçına hazırlanan Altınordu’ya iki oyuncusundan kötü haber geldi.

    Şeytan’a kötü haber

    İzmir temsilcisinde altyapı patentli sol kanat Yiğit Emre Çeltik ile yeni transferlerden sağ bek Emre Nefiz sakatlık yaşadı. Antrenmanda sağ ayak bileğine darbe alan Yiğit Emre’nin bileğinin şiştiği öğrenilirken, genç futbolcunun durumu çekilecek MR’ın ardından netleşecek. Emre Nefiz’in ise sağ diz iç yan bağından sakatlandığı belirtildi. İki oyuncunun da Bandırmaspor müsabakasında forma giyemeyeceği kaydedildi. Kırmızı lacivertlilerde iyileşen Yusuf Yalçın, Kahraman ve Yiğithan ise şans verilmesi halinde görev yapabilecek.

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