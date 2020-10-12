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    HaberlerEge Haberleri Şeytan’da Alper formayı kaptı
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    12.10.2020 - 00:00 |

    Şeytan’da Alper formayı kaptı

    Altınordu’da yeni transferlerden sağ bek Alper Tursun, oynadığı 2 maçta sergilediği performansla alkış topladı.

    Şeytan’da Alper formayı kaptı

    Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu tarafından Altınordu’ya getirtilen gurbetçi savunmacı, futboluyla sınıfı geçti. İngiltere doğumlu Alper, kısa sürede İzmir temsilcisinin önemli bir parçası olmayı başardı. 27 yaşındaki gurbetçi savunmacı, alınan 2 galibiyette pay sahibi olup, Göztepe’ye transfer olan Kerim Alıcı’nın yokluğunu aratmadı. Teknik patron Hüseyin Eroğlu, Kerim’in sakat olması nedeniyle ilk 2 haftada sağ bekte stoper Yusuf Yalçın’ı oynatmak zorunda kalmıştı. Altınordu’nun Adanaspor’dan transfer ettiği sağ bek Emre Nefiz ise henüz forma şansı bulamadı.

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