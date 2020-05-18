Şeytan’da Atalay dönüyor

İlk kez profesyonel lig deneyimi yaşayan genç krampon, 2. Lig’de 22 maçta görev alıp, 4 gol atarak takımına katkı sağlarken, kupada 2 maçta 1 kez rakip fileleri sarstı. 19 kez milli formayı terleten futbolcu, sağ kanat ve santrfor olarak da görev yapabiliyor. Öte yandan İngiltere’nin The Guardian Gazetesi, Altınordu altyapısından yetişen Atalay Yıldırım ve kaleci Muhammet Taha Tepe’yi 2018 yılında 17 yaş kategorisinde dünya üzerindeki en yetenekli 60 futbolcu arasında göstermişti.