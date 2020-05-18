18.05.2020 - 00:00 |
Şeytan’da Atalay dönüyor
Altınordu, sezon başında Niğde Anadolu FK’ya gönderilen Atalay Yıldırım’ı yeni sezonda kadrosuna dahil edecek.
İlk kez profesyonel lig deneyimi yaşayan genç krampon, 2. Lig’de 22 maçta görev alıp, 4 gol atarak takımına katkı sağlarken, kupada 2 maçta 1 kez rakip fileleri sarstı. 19 kez milli formayı terleten futbolcu, sağ kanat ve santrfor olarak da görev yapabiliyor. Öte yandan İngiltere’nin The Guardian Gazetesi, Altınordu altyapısından yetişen Atalay Yıldırım ve kaleci Muhammet Taha Tepe’yi 2018 yılında 17 yaş kategorisinde dünya üzerindeki en yetenekli 60 futbolcu arasında göstermişti.
Antalya'da mobilya atölyesinde yangınAntalya'da bir mobilya atölyesinde çıkan yangında, atölyede bulunan ahşap malzemeler zarar gördü.
Yavru kedi, 8 saatte kurtarıldıBalıkesir'in Burhaniye ilçesinde, kamyonetin kaputuna giren yavru kedi, itfaiye ve oto tamircilerinin 8 saat süren çabası sonucu kurtarıldıktan sonra bu kez olay yerine gelen basın mensuplarının aracının şanzıman boşluğuna girdi. Ancak bu kez kısa sürede gizlendiği yerden çıkarılan kedi, sağlık kontrolünün ardından serbest bırakıldı.