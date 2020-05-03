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    HaberlerEge Haberleri Şeytan’da Burak’ın idolü Lionel Messi
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    03.05.2020 - 00:00 |

    Şeytan’da Burak’ın idolü Lionel Messi

    Altınordu’da bu sezon altyapıdan A takıma çıkan 16 yaşındaki orta saha oyuncusu Burak İnce, Barcelona’nın yıldızı Lionel Messi’yi örnek aldığını söyledi.

    Şeytan’da Burak’ın idolü Lionel Messi

    Burak, “Çok eksiğim olduğunu biliyorum. Messi gibi güçlü, Messi gibi hızlı, Messi gibi zeki olabilmek en büyük hayalim” dedi. Altınordu Futbol Akademisi’nde Avrupa’nın en iyi turnuvalarında ödül aldığını, A takıma yükselip 1. Lig’de gol attığını ifade eden İnce, “Bunları önce hayallerimde, sonra gerçekte başardım. Altınordu armasına borcumu ödeyeceğim. Ardından Premier Lig hedefim var. Bir gün mutlaka Barcelona forması giyeceğime de inanıyorum” yorumunu yaptı.

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