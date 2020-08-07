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    HaberlerEge Haberleri Şeytan’da Eroğlu nikah tazeleyecek
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    07.08.2020 - 00:00 |

    Şeytan’da Eroğlu nikah tazeleyecek

    TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, 2020-21 sezonu hazırlıklarına bugün yapacağı ilk antrenmanla başlayacak.

    Şeytan’da Eroğlu nikah tazeleyecek

    Kırmızı lacivertliler, Selçuk’taki İsmet Orhanbilge Tesisleri’nde saat 17.00’de topbaşı yapacak. Sezonun ilk çalışmasına Başkan Seyit Mehmet Özkan da katılacak. İzmir ekibiyle 3 yıllık sözleşme yenileyecek Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, takımın başındaki 9. sezonuna merhaba diyecek. Yeni sezon öncesi yalnızca kendi tesislerinde kamp yapacak Altınordu, sadece hazırlık maçları için çevre illere günübirlik seyahatler gerçekleştirecek. Kırmızı lacivertli takım genç ağırlıklı kadrosuyla başlayacak.

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