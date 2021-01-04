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    HaberlerEge Haberleri Şeytan’da hedef tutmadı
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    04.01.2021 - 00:01 |

    Şeytan’da hedef tutmadı

    TFF 1. Lig’de ilk yarının son haftasında evinde Aydeniz Et Balıkesirspor’la 0-0 berabere kalan Altınordu, devre arasına en az 30 puanla girme hedefine ulaşamadı.

    Şeytan’da hedef tutmadı

    İlk devrenin son 4 karşılaşmasından 6 puan çıkarmayı planlayan kırmızı lacivertliler, bu periyotta 4 puan toplayarak 28 puanda kaldı. İzmir temsilcisi zirve hedeflerken 13 puan kaybetti, play-off hattındaki yerinden oldu. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, “Üst üste yaşadığımız sakatlıklar ve Covid-19 teşhisi konulan oyuncu sayısının fazlalığı, istikrarımızı etkiledi” diye konuştu.

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