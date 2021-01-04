Şeytan’da hedef tutmadı

İlk devrenin son 4 karşılaşmasından 6 puan çıkarmayı planlayan kırmızı lacivertliler, bu periyotta 4 puan toplayarak 28 puanda kaldı. İzmir temsilcisi zirve hedeflerken 13 puan kaybetti, play-off hattındaki yerinden oldu. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, “Üst üste yaşadığımız sakatlıklar ve Covid-19 teşhisi konulan oyuncu sayısının fazlalığı, istikrarımızı etkiledi” diye konuştu.