21.03.2020 - 00:00 |
Şeytan’da Muhammed’e Konyaspor kancası
TFF 1. Lig’de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Altınordu’da orta saha oyuncu Muhammed Mert’i Süper Lig temsilcisi İttifak Holding Konyaspor’un takip ettiği öğrenildi.
Devre arasında da gurbetçi futbolcuyla ilgilenen Konyaspor’un sezon sonunda Altınordu’ya teklif sunmayı planladığı ileri sürüldü. Muhammed Mert, kırmızı lacivertli formayla bu sezon 27 maçta 3 gol, 3 asistle oynadı.
Berberler Odası Başkanı'ndan çağrı: Bir müddet çalışmayın!İstanbul Erkek Berberleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Akyüz, Türkiye'de de görülen corona virüs vakalarıyla nedeniyle İstanbul'daki berberlere çağrıda bulunarak, dükkanlarını bir müddet kapatmalarını istedi.