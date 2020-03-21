BİST85.7960,70EURO7,020,29 USD6,550,14ALTIN315,271,69
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Şeytan’da Muhammed’e Konyaspor kancası
    ABONE OL
    21.03.2020 - 00:00 |

    Şeytan’da Muhammed’e Konyaspor kancası

    TFF 1. Lig’de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Altınordu’da orta saha oyuncu Muhammed Mert’i Süper Lig temsilcisi İttifak Holding Konyaspor’un takip ettiği öğrenildi.

    Şeytan’da Muhammed’e Konyaspor kancası

    Devre arasında da gurbetçi futbolcuyla ilgilenen Konyaspor’un sezon sonunda Altınordu’ya teklif sunmayı planladığı ileri sürüldü. Muhammed Mert, kırmızı lacivertli formayla bu sezon 27 maçta 3 gol, 3 asistle oynadı.

    Berberler Odası Başkanı'ndan çağrı: Bir müddet çalışmayın!İstanbul Erkek Berberleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Akyüz, Türkiye'de de görülen corona virüs vakalarıyla nedeniyle İstanbul'daki berberlere çağrıda bulunarak, dükkanlarını bir müddet kapatmalarını istedi.
    daha fazla video için
    Magazin Haberleri Bülteni (20 Mart 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika haberleri: Bakan Koca açıkladı: Ölü sayısı 9, toplam vaka sayısı 670 oldu

    Son dakika haberleri: Bakan Koca açıkladı: Ölü sayısı 9, toplam vaka sayısı 670 oldu

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yıllık izinler...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yıllık izinler...

    İtalyan hemşire: Artık ölüleri bile sayamıyoruz

    İtalyan hemşire: Artık ölüleri bile sayamıyoruz

    Pusuya müebbet istendi

    Pusuya müebbet istendi

    Sıradaki Haber