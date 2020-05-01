01.05.2020 - 00:00 |
Şeytan’da Onur, dikkatleri topladı
Altınordu’da bu sezon A Takım’a yükselen sağ bek Onur Taha Takır, forma şansı bulduğu maçlarda sergilediği performansla beğeni kazandı.
20 yaşındaki milli futbolcu, ilk kez deneyim yaşadığı 1. Lig’de 10 maçta görev aldı. Genç savunmacı, “1. Lig’de forma giymek gerçekten çok zor. Ancak, Altınordu Futbol Akademisi’nden sonra gittiğim Niğde Anadolu FK’da tecrübe kazanmam işimi kolaylaştırdı. Koronavirüs sonrası en iyi durumda geri döneceğim” diye konuştu.
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