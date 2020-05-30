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    HaberlerEge Haberleri Şeytan’da Onur, formayı kaptı
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    30.05.2020 - 00:00 |

    Şeytan’da Onur, formayı kaptı

    Altınordu’da sağ bek Onur Taha Takır, aynı mevkide oynayan Kerim Alıcı ile forma rekabetine girdi.

    Şeytan’da Onur, formayı kaptı

    Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, ligde ilk 11’de genellikle daha deneyimli olan Kerim’e görev verirken, Onur Taha’nın son antrenmanlardaki hırslı görüntüsü deneyimli teknik adamın gözünden kaçmadı. Koronavirüs salgını sürecinde formda kalan 20 yaşındaki savunmacı, idmanlarda girdiği ikili mücadeleler ve yaptığı son vuruşlarla teknik heyetten tam not aldı. Alt yaş gruplarında 27 kez ay yıldızlı formayı terleten Onur Taha Takır’ın gelecek sezon takımın vazgeçilmezleri arasında yer alması bekleniyor.

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