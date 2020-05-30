Şeytan’da Onur, formayı kaptı

Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, ligde ilk 11’de genellikle daha deneyimli olan Kerim’e görev verirken, Onur Taha’nın son antrenmanlardaki hırslı görüntüsü deneyimli teknik adamın gözünden kaçmadı. Koronavirüs salgını sürecinde formda kalan 20 yaşındaki savunmacı, idmanlarda girdiği ikili mücadeleler ve yaptığı son vuruşlarla teknik heyetten tam not aldı. Alt yaş gruplarında 27 kez ay yıldızlı formayı terleten Onur Taha Takır’ın gelecek sezon takımın vazgeçilmezleri arasında yer alması bekleniyor.