24.03.2020 - 00:00 |
Şeytan’ın asistleri Atakan’dan
Altınordu’da sağ kanat Atakan Üner, bu sezon sergilediği performansla Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu’nun vazgeçemediği isimler arasına girmeyi başardı.
Ligde oynadığı 26 maçın 24’ünde ilk 11’de görev alan 20 yaşındaki futbolcu attığı 3 golle alkış toplarken, lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda yaptığı toplam 8 asistle takımın asist kralı olarak dikkat çekti. Genç kanat oyuncusu kupada 2 asistle oynadı. Genç krampon kırmızı lacivertli ekibin dikkat çeken isimleri arasına girmeyi başardı.
Sağlık Bakanı Koca'dan yeni corona virüs açıklaması: Ölü sayısı 37, toplam vaka sayısı 1529 olduFahrettin Koca, Türkiye'de corona virüs salgınında son durumu açıkladı. Bakan Koca, yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısının 37'ye yükseldiğini duyurdu.