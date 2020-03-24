Şeytan’ın asistleri Atakan’dan

Ligde oynadığı 26 maçın 24’ünde ilk 11’de görev alan 20 yaşındaki futbolcu attığı 3 golle alkış toplarken, lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda yaptığı toplam 8 asistle takımın asist kralı olarak dikkat çekti. Genç kanat oyuncusu kupada 2 asistle oynadı. Genç krampon kırmızı lacivertli ekibin dikkat çeken isimleri arasına girmeyi başardı.