15.03.2020 - 00:00 |
Şeytan’ın Oğulcan çıkmazı
TFF 1. Lig’de üst üste aldığı 2 mağlubiyetin ardından deplasmanda İstanbulspor’u 2-0 yenerek bu sezonki ilk dış saha zaferine imza atan Altınordu’da Oğulcan Ülgün telaşı yaşanıyor.
Ligde yarın evinde Ekol Hastanesi Balıkesirspor’la karşılaşacak İzmir ekibinde tedavisi süren Oğulcan’ın maça yetişmesi için seferberlik başlatıldı. Ligde 21. haftadaki Eskişehirspor deplasmanında 34. dakikada sakatlanıp sahayı terk etmek zorunda kalan genç ön liberonun sağ üst adalesinde yırtık tespit edilmişti.
Bakan Koca'dan corona virüs açıklaması: Vaka sayısı 6'ya çıktıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir hafta içinde Umre'den dönen bir vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklama sonrası yurt dışından dönenleri 14 gün kuralına uymaya çağırdı.