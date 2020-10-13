Seyyar raporu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun esnafın sorunlarına yönelik 17 maddelik önerilerini sıralamasının ardından İzmir Seyyar Satıcılar Derneği Başkanı Evren Laçin de hazırladıkları 8 maddelik talep listesini CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter’e verdi. Seyyar satıcıların sosyal güvenlik sistemine dahil edilmesinden, belediyelerin tasarlayacağı araçlarda satış yapılabilmesine kadar çeşitli önerilerin yer aldığı raporu değerlendiren Serter, “Hem Kemal Kılıçdaroğlu’na hem de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’e taleplerinizi ileteceğim” dedi. Laçin de, “Belediyelerin bize yer göstersin istiyoruz. İlçe nüfuslarının yüzde 2 veya 3’ü kadar bir oranda seyyar esnafı kayıt altına alınsın. Simitçiler gibi belli bir alan tahsis edilerek o bölümde sabit olarak çalışalım. Bizi yine belediye kontrol etsin ama zabıta endişesi yaşamayalım” diye konuştu.