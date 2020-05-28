Sezon hazırlığı

Bozcaada Kaymakamlığı, Bozcaada Belediyesi ve Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği (BOZTİD) tarafından yapılan toplantının ardından hazırlanan plan taslağı kamuoyu ile paylaşıldı. 66 otel ve 205 pansiyonla 4 bin 361 odanın bulunduğu adada 56 restoran, 69 büfe ve kafe, 7 bin 706 sandalye ile hizmet veriliyor. Taslağa göre, kafe ve restoran gibi yeme içme tesislerinin, ikinci bir duyuruya kadar gemi seferi olan günler hizmete kapalı olmak kaydıyla ülke geneliyle eş zamanlı olarak faaliyete açılacak. l AA