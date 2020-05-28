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    HaberlerEge Haberleri Sezon hazırlığı
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    28.05.2020 - 00:02 |

    Sezon hazırlığı

    Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde Kovid-19 salgını sonrasında hayata geçecek normalleşme süreciyle ilgili olarak bir hazırlık toplantısı yapıldı.

    Sezon hazırlığı

     Bozcaada Kaymakamlığı, Bozcaada Belediyesi ve Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği (BOZTİD) tarafından yapılan toplantının ardından hazırlanan plan taslağı kamuoyu ile paylaşıldı. 66 otel ve 205 pansiyonla 4 bin 361 odanın bulunduğu adada 56 restoran, 69 büfe ve kafe, 7 bin 706 sandalye ile hizmet veriliyor. Taslağa göre, kafe ve restoran gibi yeme içme tesislerinin, ikinci bir duyuruya kadar gemi seferi olan günler hizmete kapalı olmak kaydıyla ülke geneliyle eş zamanlı olarak faaliyete açılacak. l AA

    Park halindeki araçlara çarpıp parka uçtuManisa'nın Şehzadeler ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü park halindeki iki araca çarptıktan sonra kontrolsüz şekilde yaklaşık 250 metre gittikten sonra parkın içine girdi.
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