Sezona hazır

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın Tavas’ta hayata geçirdiği Denizli Kayak Merkezi, modern bir ulaşım ağına kavuştu. 12 kilometre sıcak asfalt döşenen kayak merkezi yolu modern hale getirildi. “Ege’nin en büyük kayak merkezi yeni sezonu heyecanla bekliyor” diyen Zolan, şöyle konuştu:

Güvenlik önlemleri

“Dünya standartlarında hizmet veren tesisin ulaşımında, yoğun kar yağışı dönemlerinde sıkıntılar oluyordu. Riskli bölgelerde bariyer çalışması yaparak güzergahı daha güvenli hale getirdik. Ülkemize, bölgemize, şehrimize kış turizminde de imkanlar sunmaya devam edeceğiz.”

Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık ise, Büyükşehir Belediyesi tarafından kayak merkezinin yolunun daha da konforlu hale getirildiğini belirterek, “2420 metre rakımda Denizli’nin eşsiz güzelliklerinin yer aldığı Bozdağ’a gelen misafirlerimiz artık daha modern ve güvenli bir yolda seyahat edecek” dedi.

Ege’nin en büyüğü

Kayakseverlerin yeni sezonun açılmasını heyecanla beklediği Denizli Kayak Merkezi, kent merkezine 75 kilometre uzaklıktaki Tavas ilçesinin Nikfer Mahallesi sınırları içindeki, 2 bin 420 metre rakımlı Bozdağ’da bulunuyor. Tesiste toplam 13 kilometre uzunluğunda 9 adet pist yer alıyor. Saate 2 bin 500 kişiyi taşıyabilecek kapasitede 2 telesiyej, 1 teleski ve yürüyen bant hizmet veriyor.