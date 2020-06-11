Shoedex Fuarı can suyu oldu

EİB Başkanı Jak Eskinazi, fuarın dünyada ses getirdiğini söyledi, “Ayakkabı ve saraciye sektörlerimize can suyu olduk” dedi. Eskinazi, “Çin’in Şangay şehrinde 5-10 Kasım’da üçüncü kez düzenlenecek Uluslararası İthalat Fuarı’nın milli katılım organizasyonunu EİB düzenleyecek” diye konuştu.



‘İmkansızdı’

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar da, “Pandemi nedeniyle önümüzdeki 8 ay boyunca dünyada ayakkabı çanta deri ürünü satmak sıfır ihtimal. Bunun sıfırlandığı bir ortamda böyle bir organizasyona imza attık. Shoedex Eylül’ün 15’i gibi tekrar yapılacak. Firmalar 2021 yaz koleksiyonlarını alıcılarla buluşturacak” şeklinde konuştu.

Fuarın ziyaretçi sayısının gün içinde maksimum 326’ya ulaştığı bilgisini veren Zandar, “Siteyi 290-300 kişi ziyaret etmiş. Profesyonellere açık olduğu için ziyaretçi sayısı maksimum gün içinde 326 oldu. Platform üzerinde 223 karşılıklı video konferansı gerçekleşti. 5 bin 800’e yakın karşılıklı etkileşim olu.”

“E-ticaret”e yoğunlaşacak



Ege İhracatçı Birlikleri, “Koronavirüs Salgınının Hedef Pazarlarımızdaki Seyri” isimli video konferansların beşincisinde Amerika Birleşik Devletleri’nde görev yapan Ticaret Müşavirleriyle ihracatçıları buluşturdu. EİB Başkanı Jak Eskinazi, iki ülke arasındaki 100 milyar dolar ihracat hedefine e-ticaret platformlarına yoğunlaşarak ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.